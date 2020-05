CG6 feat Key Largo : Bad game (Clip)

Après plus d’un an d’activité et un premier EP Yellow Binks, sorti en avril 2019, dont le banger « Apu » est extrait, le succès frappe aux portes de l’équipe qui a déjà plusieurs millions de vues à son actif.

Originaires de Seine Saint-Denis, les CG6 mettent leurs flows trap exacerbés en action au service de leurs productions, nouvelle série de freestyles depuis la rentrée 2019 avec « Première Salass », « Deuxième Salass » et « Troisième Salass ».

Ils enchaînent sur les titres « Bresom », « Méchants Garçons », « Bizness » et « Guacamole », extraits de leur mixtape Soleil de Minuit, disponible depuis le 6 mars 2020. Un titre très imagé, car ils traînent la nuit, sous la lune, comme s’il était midi.

Les textes parlent de de leur vie, celle de jeunes garçons de « Villeta », cette petite ville du 93, dont on connaît plus son université que sa scène locale, si elle compte pourtant sportifs et artistes talentueux, le rap insolent de CG6 est en train de la placer définitivement sur la carte. Nouvel extrait de ce deuxième projet à découvrir « Bad game » featuring Key Largo.