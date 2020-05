6ix9ine balance une vidéo de Snoop Dogg en train de tromper sa femme

6ix9ine et Snoop Dogg continuent de s’embrouiller sur les réseaux sociaux et ne se lâchent plus, le clash entre les deux rappeurs a notamment éclaté après l’accusation de Tekashi 69 à l’encontre de Snoop d’avoir été une balance tout en dévoilant la vidéo d’un ancien documentaire de Suge Knight pour justifier ses propos.

Alors qu’il risque déjà des représailles de son ancien gang les Nine Try Bloods depuis sa libération pour avoir balancé plusieurs membres, 6ix9ine ne semble pas avoir peur de prendre le risque d’également provoquer les autres rappeurs américains sur la toile et de se faire des ennemis avec ce nouveau clash contre Snoop Dogg qu’il vient désormais d’accuser de tromper sa femme.

Après avoir subi des menaces de Snoop Dogg dans sa dernière vidéo postée sur les réseaux sociaux, 6ix9ine vient de l’accuser publiquement de tromper Shante avec qui il est marié depuis plusieurs années et pour le prouver Tekashi 69 a carrément posté une vidéo sur Instagram dans laquelle apparaît un individu ressemblant visiblement à Snoop.

“Pendant deux ans, alors que j’étais en prison, les gens ont essayé de mettre fin à ma carrière et ça n’a pas marché. Maintenant, les mêmes me disent que les laisser tranquille. C’est le monde dans lequel on vit. Va t’excuser auprès de ta femme” a déclaré 6ix9ine tout en identifiant Snoop Dogg sur la publication

😱6ix9ine vient de balancer que Snoop Dogg trompe sa femme ! En effet il l’a dévoilé avec une vidéo sur son Instagram 🤣 pic.twitter.com/6zS1w6I5Va — 6ix9ine France 🇫🇷 (@6ix9ineActu) May 17, 2020