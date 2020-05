Après PNL, Sardoche s’attaque à Booba et lui envoie un gros tacle

Après son clash avec Freeze Corleone et ses propos à l’encontre de PNL au mois d’avril dernier lors d’un live en déclarant qu’un gamin d’une classe de 6ème pourrait écrire pour un concours de poème de son collège les paroles du morceau “Jusqu’au dernier gramme” d’Ademo et N.O.S , le streamer Sardoche a encore fait parler de lui le week end dernier en taclant Booba.

En effet ce dimanche Booba s’est exprimé sur son compte Twitter au sujet d’un documentaire sur la catastrophe sanitaire épouvantable causée par la vaccination nommé “VAXXED de la dissimulation à la catastrophe” dont le rappeur français a partagé le lien YouTube sur le réseau social après avoir commenté “Un très grand médecin qui est aussi un ami de longue date m’a envoyé un lien à regarder. C’est très intéressant et à voir absolument. Je le post après ça, regardez le vite car le lien va sûrement sauter rapidement.”.

Sardoche qui ne semble pas avoir peur de se lancer d’un clash contre Booba et qui pourrait profiter d’un éventuel buzz d’une embrouille avec le rappeur habitué à répondre aux attaques sur les réseaux sociaux a réagi avec le commentaire “Raconte pas ta vie”.

Une réaction qui a rapidement fait le buzz sur Twitter, le streamer a cumulé dans la soirée de ce dimanche plus de 2 500 “Retweets” et 16 000 “J’aime” sur le réseau social alors que le message initial de Booba n’a lui que totalisé un peu plus de 500 “Retweets” et 4 000 “J’aime”, B2O n’a pas répondu pour le moment mais sa réaction risque comme souvent de faire très mal.