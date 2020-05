6ix9ine : son rival, Rich The Kid s’affiche avec la mère de sa fille, Sara Molina ! Il réagit

Depuis quelques jours 6ix9ine n’arrête plus de faire parler et de sévir sur les réseaux sociaux, entre son retour musical avec le single “Gooba” dont le clip dépasse les 200 millions de vues sur YouTube et les 6 Millions de likes, son clash avec Snoop Dogg ou 50 Cent, de son statut de balance, ses révélations sur le classement du Billboard et récemment également à l’encontre de son ex-petite amie.

Sara Molina qui est la maman de la fille de 6ix9ine avait déjà refusé que le rappeur américain puisse voir son enfant s’il ne suit pas une évaluation psychiatrique et avait également confié qu’il l’aurait maltraitée, dans une nouvelle vidéo postée sur les réseaux sociaux par DJ Akademiks, cette dernière apparaît après une rencontre avec Rich The Kid en train de quitter sa Lamborghini pour encore provoquer un peu plus le rappeur aux cheveux multicolores.

Rich The Kid fait partie de la longue liste des ennemis de 6ix9ine et il n’a pas hésité à commenter cette publication sur le réseau social, “Il l’a louée ainsi que la Lambo pour quelques heures” a-t-il réagi alors que Sara Molina a récemment que 50 Cenet aurait appris à Tekashi 69 comment éviter de payer sa pension en cachant sa fortune et l’accuse de ne pas s’intéresser à sa fille.