Jul x Asics, la basket D&P du rappeur Marseillais explose les ventes avec un chiffre incroyable

Jul vient d’annoncer la date de sortie de son nouvel album intitulé “La machine” qui sera disponible dans les bacs et sur toutes les plateformes de streaming le 19 juin prochain, dont le troisième extrait après les singles “Sousou” (25 millions de vues sur YouTube pour le clip) et “Fait D’Or” (6 millions de vues sur YouTube pour le clip) sera dévoilé très prochainement.

En attendant de découvrir ce prochain extrait de son nouvel opus, Jul a également annoncé pour la fin de l’année 2020 sa collaboration inédite avec Asics en présentant il y a quelques jours sa paire de baskets nommée “GEL-Venture 7 OVNI” arborant le logo du label “D’or et de platine”, l’équipementier sportif d’origine japonaise spécialisé dans les chaussures de course à pied a déjà lancé les réservations au prix de 95 euros de cette chaussure qui sera disponible au mois de décembre prochain.

Ce modèle exclusif OVNI est le fruit d’une collaboration entre Asics et D’Or et de Platine, une version entièrement designée par JuL, la sortie de cette basket est également accompagnée de quelques accessoires tel que des passe-lacets, des lacets ainsi qu’un sac de transport, le produit fait déjà un carton auprès des fans du rappeur Marseillais avec plus de 20 000 pré-commandes sur le site Doretdeplatineshop.com le tout en seulement trois jours.