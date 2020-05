George Floyd tué par des policiers, la bavure policière provoque la colère de la population

La vidéo a enflammé les réseaux sociaux ce mercredi, George Floyd âgé de 40 ans a été interpellé par la police à Minneapolis, une interpellation musclé dans la séquence diffusée sur les réseaux sociaux affiche un représentant des forces de l’ordre en train d’étouffer avec son genou l’individu, aux Etats-Unis la population s’est indigné face à cette bavure policière.

L’incident a eu lieu ce mardi 26 mai et a été diffusée sur Facebook Live par une passante ayant assistée à la scène, l’homme noir est plaqué au sol par un policier qui le maintien en faisant pression sur le cou à l’aide de son genou, un deuxième police tient à distance les témoins de la scène alors que George Floyd supplie son “bourreau” de le laisser respirer.

“S’il vous plaît, je n’arrive pas à respirer. Mon estomac me fait souffrir. J’ai mal au cou, pitié je n’arrive plus à respirer tente d’expliquer George Floyd au policier qui relâche finalement la pression avant qu’une ambulance l’emmène à l’hôpital où il décède, un drame qui soulève encore les violences policières et les actes de racisme de la police aux Etats Unis.

Ce mardi soir des centaines de personnes ont manifesté à Minneapolis pour dénoncer cette bavure dans un climat tendu alors que les 4 policiers impliqués dans l’incident ont été renvoyés, la marche a débuté sur le lieu du drame, des échauffourées ont éclaté avec la police.

“Ils sont censés être là pour servir et protéger et je n’ai vu aucun d’eux lever le petit doigt pour l’aider alors qu’il mendiait pour sa vie. Aucun d’eux n’a essayé de faire quoi que ce soit pour le sauver” a déclaré un cousin de George Floyd à CNN, les membres de sa famille ont demandé que les officiers impliqués soient inculpés de meurtre.

Four responding MPD officers involved in the death of George Floyd have been terminated.

This is the right call.

— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) May 26, 2020