Ninho met en images le tube “Lettre à une femme” [Vidéo]

Découvrez le nouveau clip de Ninho intitulé “Lettre à une femme” réalisé par Cédrick CAYLA, le morceau est extrait de la mixtape « M.I.L.S 3 » disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis le mois de mars dernier et déjà certifiée Disque de Platine.

Le 7 mars dernier Ninho a dévoilé avec surprise sa nouvelle mixtape M.I.L.S 3 après une fuite du projet sur les réseaux sociaux, le projet avait été mis en ligne sur toutes les plateformes de streaming avant sa sortie officielle et dans les bacs une semaine plus tard.

Au début du mois d’avril Ninho avait annoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que M.I.L.S III a dépassé les 100 000 ventes, une certification de Disque de Platine que le rappeur français avait déjà obtenu avec ses précédents projets “Comme Prévu”, “MILS 2.0” et son dernier album “Destin”.

Un succès porté par le morceau “”Lettre à une femme” qui vient également d’être certifié single de platine avec plus de 30 millions de streams et qui occupe toujours une place dans le Top 5 Streaming en France sur Spotify, a noter que Ninho sera également en concert les 21 (déjà complet) et 22 septembre 2020 à l’AccorHotels Arena.