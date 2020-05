“Vous devriez prier pour avoir une carrière”, 6ix9ine se moque des autres rappeurs

6ix9ine n’arrête plus de faire parler de lui depuis sa libération de prison au début du mois d’avril et ne cesse d’agiter les réseaux sociaux en multipliant les clashs notamment contre Snoop Dogg, Rich The Kid, Ariana Grande et Justin Bieber qui ont enflammé la toile la semaine dernière ou encore avec des déclarations fracassantes en déclarant que selon lui le classement de Billboard est truqué.

Dernièrement 6ix9ine en a remis une couche sur son compte Instagram en provocant encore les autres artistes comme dans la vidéo que vous pouvez découvrir ci dessous traduite en français par le média French Plug, “Je veux que vous enregistriez ça dans vos têtes de rappeurs, parce que vous pensiez vraiment que c’était fini. Et je sais que toutes les nuits vous priiez quand j’étais en prison genre ‘Dieu je t’en prie, le laisse pas sortir et être au chaud comme avant. Dieu, je t’en prie à chaque fois que j’ouvre Instagram tout ce que je vois c’est lui'” commente-t-il au début de la séquence pour donner le ton.

“Yo écoutez, au lieu de gâcher une prière sur un rigolo comme moi, vous devriez prier pour avoir une carrière les mecs. Parce que je sais que vous n’êtes pas prêts pour une pandémie” poursuit 6ix9ine dans son monologue avant d’ajouter “Je suis assigné à résidence et je fais plus de thune que vous. (…) Vous avez déjà vu un million en cash ? Car j’ai fait ça rien que pendant mon assignation à domicile. Oui, j’ai fait ça pendant mon assignation à domicile”, 6ix9ine déclare ensuite qu’il n’est pas “fini” et annonce la sortie de son prochain morceau pour ce vendredi 29 mai.