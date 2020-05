Après 4 ans d’absence musicale et revoilà Tiers avec un nouveau titre intitulé ‘Mamadou’ dévoilé ce mercredi 27 mai accompagné d’un clip à découvrir ci dessous.

Cette pause a permis au MC originaire du Havre de retrouver l’inspiration et de se nourrir de l’expérience ’Nako’, un manga dont il a écrit le scénario et qui a été publié au Japon, pour revenir encore plus fort avec plusieurs invités tel que Médine, Alivor ou encore Ixzo.