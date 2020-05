Booba menacé par Seby Daddy, le petit amie de Léa Mary, B2O réagit violemment !

Alors que Booba avait récemment affiché Léa Mary, une candidate des “Princes et les princesses de l’amour” dans une story sur Instagram avec un montage pour se moquer d’elle car cette dernière a déclaré dans une vidéo vouloir se faire opérer afin de refaire ses fesses, la jeune femme a réagi aux propos du rappeur français pour s’en prendre à lui.

“Tu as 40 piges, qu’est ce que tu vas regarder les story des gens de la télé-réalité, en plus de ça tu m’as DM et je ne t’ai pas répondu, t’as peut-être le seum” a répondu Léa Mary dans une vidéo en révélant également que la mère des enfants de Booba l’aurait appelé pour lui demander le nom de son chirurgien esthétique avant que son petit ami, Seby Daddy s’attaque à son tour à B2O en le provoquant ouvertement sur les réseaux sociaux.

Seby Daddy qui est également un candidat de télé réalité a décidé de défendre Léa Mary, ce qui a donné lieu à un clash improbable, il a fait des vidéos et a envoyé un message en privé à Booba sur le réseau social Instagram pour le narguer et le provoquer, “Attention à toi petit homme, tes muscles c’est de l’eau. H2O” a-t-il commenté à l’encontre de B2O qui a finalement répondu en l’insultant violemment “T’es bon toi viens ta mère la grande putain sale fils de pu*e” avant de poster une capture d’écran de leur conversation dans sa story.