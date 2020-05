La Casa de Papel : Tokyo, une hypothèse révèle sa surprenante connexion avec l’enfant de Nairobi

Alors que Netflix a mis en ligne le 3 avril dernier la quatrième saison de la La Casa de Papel composée de huit épisodes, le réalisateur de la série Álex Pina a récemment confirmé lors d’une interview avec Deadline que les aventures du Professeur et son équipe de braqueurs aux combinaisons rouges aux masques de Dali vont se poursuivre dans une cinquième saison.

Pour ceux qui n’ont pas encore visionné la saison 4 attention la suite de l’article contient des spoilers, depuis l’annonce de la saison 5, les fans de la série La Casa de Papel s’agitent sur les réseaux sociaux pour élaborer des théories sur la suite des événements concernant ce qu’il peut arriver au Professeur et aux braqueurs, une hypothèse a notamment convaincu les internautes.

En effet, cette théorie concerne Tokyo incarnée par Ursula Corbero, elle serait le seul personnage a avoir survécu au braquage de la Banque d’Espagne, une information qui se base sur le fait qu’elle est la narratrice de la série Espagnole depuis le premier épisode sans raison apparente. Sur le site web communautaire d’actualités sociales, un fan avec le pseudo Itseliza24 semble avoir un élément de réponse et a lancé cette idée “Selon une théorie populaire, tous les personnages mourront d’une manière ou d’une autre, laissant Tokyo seule capable de raconter l’histoire” a déclaré l’internaute .

“En regardant une vidéo Youtube, je suis tombé par hasard sur un commentaire que je trouve intéressant. Cette personne indiquait que Tokyo était en train de raconter l’histoire au fils de Nairobi. Cette idée me parait GÉNIALE” a-t-il ajouté, un lien possible entre l’enfant de Nairobi et Tokyo pourrait donc être révélé dans la saison 5 mais il faudra encore patienter plusieurs mois pour avoir la réponse.