Hatik lâche une bombe avec le clip explosif d'”Ali”, un titre au flow énervé

On ne l’arrête plus ! Alors que le jeune rappeur des Yvelines est premier du Top single avec son désormais classique “Angela”, il remet le couvert avec un nouveau projet prévu pour le 5 juin 2020, clôturant ainsi la trilogie “Chaise pliante”, le single “Ali” en est le premier extrait et autant dire qu’il fera l’effet d’une bombe.

Hatik est de retour avec son nouveau clip “Ali”, ce titre au flow énervé et à la mélodie sombre est le premier extrait de sa réédition Chaise Pliante Deluxe sur laquelle on retrouve 10 nouveaux morceaux ainsi que les mixtapes Chaise Pliante 1 et 2, le tout sera disponible sur les plateformes de streaming le 5 juin prochain.