Seby Daddy provoque sévèrement Booba pour avoir encore affiché Léa Mary et propose un octogone

Après avoir affiché dans une story la candidate de télé-réalité, Léa Mary pour se moquer d’elle concernant son souhait de vouloir faire de la chirurgie esthétique pour refaire ses fesses, cette dernière a répondu cette semaine à Booba pour exprimer son mécontentement d’avoir été ridiculisée par le rappeur français sur Instagram, son petit-ami Seby Daddy vient également de se mêler à cette affaire pour la soutenir.

Depuis le début de l’année Booba s’est déjà mis à dos plusieurs candidats de la télé-réalité comme Rym Renom et Aurélie Dotremont, cette fois ci c’est avec le couple Léa Mary et Sebydaddy qu’il a eu quelque échanges virulents sur les réseaux sociaux, la candidate des “Princes et les princesses de l’amour” s’est notamment vantée cette semaine de ne pas avoir répondu aux messages envoyés en DM par B2O, “Je ne t’ai pas répondu, t’as peut-être le seum” avait-elle commenté.

Son petit ami, l’influenceur Seby Daddy a également décidé de prendre sa défense, “La prochaine fois que tu parles mal à Léa Mary, moi je ne suis pas dans le rap game. Moi, je suis dans la télé-réalité. Et fais attention à toi. Attention à ce que tu fais” a-t-il notamment commenté et ne lâche plus Booba qui dans un premier temps n’a pas réagi, le rappeur français a finalement répondu violemment en privé “T’es bon toi viens ta mère la grande putain sale fils de pu*e” avant d’afficher une nouvelle fois dans sa story Léa Mary.

Seby Daddy a donc encore décidé de réagir, il en a rajouté une couche dans plusieurs vidéos sur son compte Snapchat et a même proposé un octogone à Booba en se moquant du rappeur concernant son âge, qu’il serait trop vieux pour sortir avec des femmes plus jeunes tout en lui demandant d’arrêter de parler de lui et de sa petite amie.