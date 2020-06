ALP – Police (Clip)

Après “Dernier vol” avec Niro, et le titre hors-projet “Ganté” avec Yaro et Graya, ALP dévoile un nouvel extrait officiel de son projet à venir très prochainement.

“Police” séduit par un parfait équilibre entre rimes et énergie, entre énervement et réflexion, ALP s’impose comme un artiste polyvalent sur ce track très solide faisant tristement écho l’actualité.

« J’appellerai jamais la police… pour info, ce titre a été écrit il y a déjà 1 an mais (malheureusement) l’histoire se répète, se répète, la situation s’est dégradée sans que rien ne change au quotidien ! Parce que je ne me sens pas protéger par les forces de l’ordre, parce que pour les fois où j’ai eu un rapport direct avec la police c’était uniquement pour de la répression, aucun dialogue, aucune pédagogie et souvent de la violence sans raison. Il arrive même que quand certaines affaires soient médiatisées (Théo, Adama, Zied & Bouna, George Floyd etc. etc.), ces policiers se retrouvent acquittés par la justice, du coup, après l’enregistrement de ce titre une seule question me revenait en tête: qui nous protège face cette “police” ? » explique ALP au sujet ce titre, découvrez dès maintenant le clip de “Police”.