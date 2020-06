Kaaris ridiculise Zemmour après son dérapage sur l’affaire George Floyd

Alors qu’il devrait bientôt faire son retour avec le premier extrait de son nouvel album intitulé “Château Noir” dont la sortie est prévue pour le courant de cette année 2020, Kaaris s’en est pris cette semaine à Eric Zemmour qui vient encore d’avoir des propos très controversés en s’exprimant sur l’affaire George Floyd aux Etats Unis.

Ce lundi 1er juin sur CNews, Eric Zemmour a donné son avis sur le décès de l’Afro-Américain George Floyd lors d’une simple interpellation de police, une déclaration du polémiste français dans l’émission “Face à l’info” qui a encore fait polémique, “D’après la première analyse, Floyd n’est pas mort à cause du genou du policier sur son cou. Il est mort de plusieurs faits. D’abord, il avait un mauvais état de santé, il était cardiaque. Et deuxièmement, il avait certainement pris des substances, puisqu’il était habitué à la cocaïne. D’ailleurs, on le voit sur les images, il ne marche pas très bien, avant même que les policiers ne le brutalisent”, a-t-il déclaré.

“En France, on pense que les flics blancs agressent et tuent les Noirs. C’est en grande partie faux (…) Les chiffres américains révèlent que les Noirs sont d’abord tués par les Noirs, à 97%. Les Blancs ont deux fois plus de chance d’être tués que les Noirs. 80% des Blancs sont tués par des Noirs alors que les Noirs sont tués essentiellement par des noirs (…)” a ensuite ajouté Eric Zemmour avant de conclure en comparant la police en France et aux Etats Unis, “Les flics américains ne sont pas les flics français, ils ont la gâchette facile. 40% à 50% des tués par la police sont blancs. Les Noirs représentent 14% de la population américaine et 40% des incarcérés”.

Des propos qui ont indigné les internautes sur le réseau social Twitter et ont également poussé Kaaris à réagir sur le réseau social en postant une photo d’Eric Zemmour pour se moquer de lui avec le message “Le gollum le plus raciste de france et de navarre” comparant le journaliste français au monstre du film le Seigneur des Anneaux, avec plus de 28 000 “J’aime” et 7 000 “Retweet” pour sa publication les fans du rappeur de Sevran ont visiblement apprécié le tweet.

Le gollum le plus raciste de france et de navarre pic.twitter.com/SD19eLmKC9 — KAARIS (@KaarisOfficiel1) June 2, 2020

#Zemmour sur l’affaire #GeorgeFloyd : « Les noirs sont tués par les noirs à 97%. 80% des blancs sont tués par des noirs alors que les noirs sont tués essentiellement par des noirs. 40% des tués par la police sont blancs. Les noirs sont 14% mais 40% des incarcérés. » #FaceAlinfo pic.twitter.com/XfKyQ03bFX — Damien Rieu (@DamienRieu) June 1, 2020