Thomas Ngijol démolit Éric Zemmour de la meilleure des façons avec une énorme punchline

Après Kaaris qui s’est moqué de Éric Zemmour sur son compte Twitter en le comparant au monstre du film le Seigneur des Anneaux, Gollum en postant une photo du journaliste politique avec le commentaire “Le gollum le plus raciste de france et de navarre” , Thomas Ngijol s’en également pris au polémiste français suite à ses propos concernant la mort de George Floyd.

Invité par Yann Barthès dans l’émission “Quotidien” sur TMC, Thomas Ngijol a réagi à la déclaration polémique de Eric Zemmour qui avait notamment déclaré “Les flics américains ne sont pas les flics français, ils ont la gâchette facile. 40% à 50% des tués par la police sont blancs. Les Noirs représentent 14% de la population américaine et 40% des incarcérés” tout en déconnant le casier judiciaire de George Floyd victime d’une bavure policière et son passé judiciaire.

“Il sert à rien” a déclaré Thomas Ngijol en réaction aux propos chocs d’Eric Zemmour avant d’ajouter que ce dernier est un “monstre créé par les médias qui pollue l’univers des gens” avant de préciser “il n’a aucune connaissance de la vie, il a des connaissances théoriques de mec bidon mais il ne connait pas la vie”.

“Si on est dans le show-business et qu’on consomme, si on devait tous finir sous le genou d’un policier, il n’y aurait plus grand monde dans le métier.” a ensuite conclu Thomas Ngijol au sujet que George Floyd consommait de la cocaïne.

Punchline du siècle 🤣@ThomasNgijol sur @Qofficiel

"Si tous le monde dans le showbusiness qui a consommé de la cocaïne devait finir sous le genou d'un flic, il n'y aurait plus grand monde dans le métier !

Qu'il ferme sa gueule #Zemmour" 😊 pic.twitter.com/ZgGCLqoavP — Tigrenlion (@tigrenlion) June 2, 2020