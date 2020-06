Big Red – Smockaz

Big Red, la moitié de Raggasonic au CV bien étoffé, présente son nouvel album solo : Smockaz. ?Pour régaler son public qui le réclame depuis de longs mois, Big Red réunit son précédent album, Vapor et le nouveau, Smockaz dans une édition vinyle, illustrée par Noé Two, figure de l’art urbain aussi à l’aise sur un mur que sur une toile, qui fait de cet objet une véritable ouvre d’art.

Après Vapor, son précédent album largement salué par la critique, le charismatique MC continue sa collaboration avec Telly aka Biga*Ranx, qui a produit l’ensemble des titres de ce nouvel opus, en compagnie de Lil Slow, valeur montante du reggae en France. Le flow incisif et millimétré de Big Red se pose à la perfection sur les productions du singjay tourangeau.

Tracklist:

1. Bad Road feat Charlemane

2. No Title No Name

3. Slow Down feat Damé

4. Glock In My Eye feat Telly

5. Ton Ennui feat Telly

6. Light Goes Down

7. Novemba

8. Tornado

9. Belle Etoile feat Telly

10.Freezer feat Adam Paris