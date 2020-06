George Floyd : inculpés pour meurtre volontaire, le policier impliqué dans sa mort risque 40 ans de prison

Derek Chauvin et les trois autres officiers de police, Tou Thao, J.Alexander Kueng et Thomas Kieran Lane, impliqués dans la mort de George Floyd ont finalement été inculpés pour meurtre au second degré et de complicité d’homicide volontaire.

Le policier de Minneapolis qui s’est agenouillé sur le cou de George Floyd, Derek Chauvin poursuivi pour homicide volontaire sans préméditation encourt désormais 40 ans de prison, soit la peine maximale pour un meurtre au second degré.

La violence policière américaine a mené au meurtre de George Floyd, cet homme afro-américain interpellé par un policier blanc du nom de Derek Chauvin le 25 mai dernier à Minneapolis, dans le Minnesota aux États-Unis, il est décédé après avoir été plaqué au sol puis étouffé par le genou de ce représentant de l’ordre.