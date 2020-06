Hatik – Chaise pliante (Edition Deluxe)

Jeune rappeur à la volonté inébranlable, Hatik brûle les étapes, l’artiste du 78 s’est fait un nom avec ses freestyles « Chaise Pliante » visionnés des millions de fois. Un concept fort qui s’impose comme sa marque de fabrique, à l’image de sa première mixtape, dense et généreuse, sortie fin août 2019 et du second volet sorti en mars 2020 et qui ne cesse de dominer les tops.

L’année 2020 verra Hatik sur tous les fronts : premier rôle de la nouvelle série phénomène de Franck Gastambide « Validé » qui comptabilise plus de 15 millions de visionnages sur Canal +, ainsi que la sortie en juin d’un triple CD regroupant les deux premiers volets de ses « Chaise Pliante » et des titres inédits.