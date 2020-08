Kaaris – NRV

Ecoutez légalement NRV le nouveau single de Kaaris disponible en téléchargement MP3 légal sur iTunes ou sur Playstore, Spotify et Deezer disponible très prochainement sur les plateformes de streaming.

[Pré-refrain]

Medellín, quali’, quali’, quali’, quali’

Équipe, on monte sur Paris, Paris, Paris, Paris

Elle aime le wari, wari, wari, wari

Elle veut qu’j’la marie, marie, marie, marie

Medellín, quali’, quali’, quali’, quali’

Équipe, on monte sur Paris, Paris, Paris, Paris

Elle aime le wari, wari, wari, wari

Elle veut qu’j’la marie, marie, marie, marie

[Refrain]

J’ai les élastiques, t’amènes la caille, si t’es chelou, ça sent le piège

J’annule le RDV, j’annule le RDV

J’suis dans la choupette, j’la fais monter, elle té-ma la bête, j’regarde son siège

Son boule est énervé, son boule énervé

[Couplet 1]

Elle me dit : “Tu rentres vite ?”, je luis dis : “Ça dépendra de mon… trente-huit”

J’dois répondre à la demande alors faut langage du kalachnikov

J’suis dans le bolide, j’ai les reins solides, comme un trafiquant, j’attends qu’les têtes poussent

Elle veut que j’l’épouse, j’trouve ça flippant : faut des témoins, comme dans un accident

Pourquoi tu paniques ? J’ai les gros cailloux, pour te faire planer, des roches volcaniques

J’rentre dans ta soirée fonce-dé, armé, comme un enfoiré

Tu jactes au bigo ; en face, tu bégayes, t’es pas calibré, fais pas la rre-gue

J’m’achète un gamos au prix d’un pavtar, elle est pure si elle est bleue comme un Avatar

J’suis un gros bâtard, j’ai de la poussière sur un d’mes fers comme au Qatar

J’suis dans la sine-cui, tu bouffes c’que j’te prépare

J’passe pas par les vestiaires ; si elle coopère, j’lui prends un Uber

J’ai pris les dollars, les deux gars sont là : trop tard pour annuler l’contrat

[Pré-refrain]

Medellín, quali’, quali’, quali’, quali’

Équipe, on monte sur Paris, Paris, Paris, Paris

Elle aime le wari, wari, wari, wari

Elle veut qu’j’la marie, marie, marie, marie

Medellín, quali’, quali’, quali’, quali’

Équipe, on monte sur Paris, Paris, Paris, Paris

Elle aime le wari, wari, wari, wari

Elle veut qu’j’la marie, marie, marie, marie

[Refrain]

J’ai les élastiques, t’amènes la caille, si t’es chelou, ça sent le piège

J’annule le RDV, j’annule le RDV

J’suis dans la choupette, j’la fais monter, elle té-ma la bête, j’regarde son siège

Son boule est énervé, son boule énervé

[Couplet 2]

J’rentre à six heures, peuvent pas me surprendre ; couilles dans le mixeur, tu veux nous apprendre ?

On t’met une amende si tu payes en retard, sang sur les chicots, flammes dans le regard

Elle veut le taureau dès le premier rencard mais j’dois ravitailler la zone

On paye pas si c’est pas du jaune, j’fais disparaître le stress avec un cône

J’dois tout vérifier parce que les porcs sont en train d’monter une fiche

J’peux pas lever l’pied sinon les p’tits vont s’inventer une vie

Tête de Médusa, j’suis dans une suite, le Dom Pe’ est au frais

J’dépense sans r’garder, c’est le comptable qui m’appelle pour les faux frais

Grosse saisie de coke : à qui la faute ? Trahi par un apôtre

J’reviens de la côte, j’fais monter ma côte et l’affiche la tête haute

Souvent le Goro et le vaisseau se perdent dans un trou noir

Frappe en profondeur dans les couloirs, ça rafale pour le pouvoir

[Pré-refrain]

Medellín, quali’, quali’, quali’, quali’

Équipe, on monte sur Paris, Paris, Paris, Paris

Elle aime le wari, wari, wari, wari

Elle veut qu’j’la marie, marie, marie, marie

Medellín, quali’, quali’, quali’, quali’

Équipe, on monte sur Paris, Paris, Paris, Paris

Elle aime le wari, wari, wari, wari

Elle veut qu’j’la marie, marie, marie, marie

[Refrain]

J’ai les élastiques, t’amènes la caille, si t’es chelou, ça sent le piège

J’annule le RDV, j’annule le RDV

J’suis dans la choupette, j’la fais monter, elle té-ma la bête, j’regarde son siège

Son boule est énervé, son boule énervé