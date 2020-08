Leto x Niska – Nouveaux Riches

Ecoutez légalement Nouveaux Riches le nouveau single de Leto featuring Niska disponible en téléchargement MP3 légal sur iTunes ou sur Playstore, Spotify et Deezer disponible très prochainement sur les plateformes de streaming.

[Pré-refrain : Niska & Leto]

Wow, hey, t’as merdé, j’peux plus te sauver, nouveaux riches (double bang, riches)

Elle est bronzée, c’est pas les UV, nouveaux riches (riches)

En cavale, personne va m’trouver, nouveaux riches (bou-bou-bou-bou, riche)

Elle me dit : “Bébé, j’crois qu’c’est les condés”, nouveaux riches

[Refrain : Leto & Niska]

Méchante racaille, méchante racaille, litrons au détail, litrons au détail

Nouveaux riches, sa mère, nouveaux riches, une rafale en bécane, une rafale en bécane

Méchante racaille, méchante racaille, litrons au détail, litrons au détail

Nouveaux riches, sa mère, nouveaux riches, une rafale en bécane, une rafale en bécane

[Couplet 1 : Leto & Niska]

Ça sent la police (police), on s’arrache (on s’arrache), y a la recharge dans la sacoche (y a d’tout)

Bénéfice me faire perdre la tête (la tête), trafique sans cesse (trafique, trafique), fuck la misère ([s’te-plaît ?])

Je recompte et j’ai pas confiance (nan, nan), Gucci, Louis Vui’ quand j’m’habille

Rafale dans ton hall, ça va vite (tu-tu-tu-tu-tu-tu)

C’est trop la cité dans mon crâne, j’suis trop impliqué, faut qu’je freine

Elle a vu l’champagne sur la table, j’lui dis qu’j’suis footeux pour la ken

91 sur la plaque (plaque), tu sais qu’y a violence dans les veines (eh)

La cagoule me va si bien (au secours, la cagoule, la cagoule)

J’ai connu Ze Pek’ avant Zidane (Ronaldo, boubouboubou, ouh)

Quand j’tiens la bonbonne, j’suis trop stylé (le sac de ppe-f’, Charlie Delta, Guantánamo, Commando)

[Pré-refrain : Niska & Leto]

Wow, hey, t’as merdé, j’peux plus te sauver, nouveaux riches (double bang, riches)

Elle est bronzée, c’est pas les UV, nouveaux riches (riches)

En cavale, personne va m’trouver, nouveaux riches (bou-bou-bou-bou, riche)

Elle me dit : “Bébé, j’crois qu’c’est les condés”, nouveaux riches

[Refrain : Leto & Niska]

Méchante racaille, méchante racaille, litrons au détail, litrons au détail

Nouveaux riches, sa mère, nouveaux riches, une rafale en bécane, une rafale en bécane

Méchante racaille, méchante racaille, litrons au détail, litrons au détail

Nouveaux riches, sa mère, nouveaux riches, une rafale en bécane, une rafale en bécane

[Couplet 2 : Niska & Leto]

Du Gucci (Gucci), du Fendi (Fendi), j’ai claqué mais je le sens pas (oui)

De midi (ah) à minuit (minuit), j’ravitaille, je fais les cent pas (les cent pas)

Des los-ki (ah), j’ai tout pris (j’ai tout pris), j’ai rassba, nan, je ne rends pas (jamais)

Si ça pète, nan, je ne pars pas (nan), ça fait grave longtemps qu’on est coupable (hey)

Tu voulais de la violence (violence), voilà (voilà), Zidane, reprise de volée, comme Ze Pek’, je contrôle la caillé (caillé)

Il caille (caille) mais j’ai tout le détail dans les couilles (hood), j’vends (j’vends tout)

T’as crû qu’on était bête, on encaisse, bah oui (bah oui)

[Pont : Niska & Leto]

On les connaît très bien dans la tess (ouh), toi, t’as lâché la rue pour des fesses (bou-bou-bou-bou)

Fallait payer, t’avais pas les pesos, bah oui (évidemment)

On les connaît très bien dans la tess (tess), toi, t’as lâché la rue pour des fesses (pour des fesses)

Fallait payer, t’avais pas les pesos, bah oui (bah oui, po-po-pah)

[Pré-refrain : Niska & Leto]

Hey, t’as merdé, j’peux plus te sauver, nouveaux riches (double bang, riches)

Elle est bronzée, c’est pas les UV, nouveaux riches (riches)

En cavale, personne va m’trouver, nouveaux riches (bou-bou-bou-bou, riche)

Elle me dit : “Bébé, j’crois qu’c’est les condés”, nouveaux riches

[Refrain : Leto & Niska]

Méchante racaille, méchante racaille, litrons au détail, litrons au détail

Nouveaux riches, sa mère, nouveaux riches, une rafale en bécane, une rafale en bécane

Méchante racaille, méchante racaille, litrons au détail, litrons au détail

Nouveaux riches, sa mère, nouveaux riches, une rafale en bécane, une rafale en bécane