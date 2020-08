La Casa de Papel saison 5 : Netflix annonce une triste nouvelle pour les fans

Très attendue par les fans de la série Espagnole, Netflix vient enfin d’annoncer la prochain saison de La Casa de Papel, la cinquième mais cette nouvelle risque malheureusement de décevoir une partie du public car il s’agira de la dernière saison et donc de la fin des aventures de la bande de braqueurs emmenés par Le Professeur qui arborent un masque de Dali.

La saison 5 de La Casa De Papel sera l’ultime saison de la série, “Le bouquet final. La Casa de Papel partie finale, prochainement.” a annoncé Netflix ce vendredi sur Twitter en postant une photo d’un masque de Dali cassé sur le sol, la production de cette saison va débuter le 3 août prochain et comportera dix épisodes avec une diffusion qui devrait se faire pour le courant de l’année 2021.

«Nous avons passé presque un an à réfléchir à la manière de dissoudre le groupe, Comment mettre le Professeur au pied du mur ? Comment mettre en place des situations irréversibles pour les personnages ? Ainsi est née la cinquième partie de La casa de Papel. La guerre atteint son niveau le plus extrême et le plus sauvage, mais c’est aussi la saison la plus épique et excitante.» a déclaré dans un communiqué le créateur de la célèbre série, Alex Pina.