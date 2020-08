JNR a laissé les passages avec le stagiaire Greg Guillotin dans son clip “A la tess”

JNR n’arrête plus de faire le buzz en cette fin de semaine après la diffusion du dernier épisode du “Pire Stagiaire” mis en ligne ce mercredi qui totalise déjà plus de 7,8 millions de vues, piégé par Greg Guillotin le rappeur du nord de la France a obtenu une superbe exposition avec cette caméra cachée lui permettant de faire exploser ses statistiques sur la toile.

En effet le comportement de JNR a permis au rappeur de gonfler ses vues, depuis sa participation à l’émission « Le Pire Stagiaire » il a cumulé plus de 110 000 abonnés sur sa chaîne Youtube et plus de 60 000 abonnés sur son compte Instagram, les morceaux « Kush Drill » et « À la tess » ont eux dépassé le million de vues, une ascension fulgurante.

Le rappeur JNR a même laissé les passages avec le stagiaire Greg Guillotin dans son clip « À la tess » dont il a réalisé le tournage lors de cette fameuse caméra cachée, la vidéo cumule désormais plus de 1,4 million de vues sur YouTube alors que le clip ne comptait que 25 000 vues avant la diffusion de l’épisode mercredi dernier, avec 58 000 streams le single est même entré dans le top 200 Spotify France (114ème) dans la journée d’hier.