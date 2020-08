Wejdène fait le buzz en rejoignant le tournage des Marseillais vs le reste du monde 5

Après l’énorme carton de son tube “Anissa” dont le clip mis en ligne le 27 mai dernier sur YouTube vient de dépasser les 42 millions de vues sur YouTube, Wejdène a récemment dévoilé l’extrait d’un nouveau morceau intitulé “Coco” sur les réseaux sociaux et a subi la réaction fracassante de son ex Chiro après avoir été accusé de tromperie.

En attendant de dévoiler son prochain titre, Wejdène a encore fait parler d’elle cette semaine sur la toile en postant dans la story de son compte Instagram une vidéo dans laquelle la jeune chanteuse a fait sous entendre qu’elle se trouve actuellement sur le tournage de l’émission des Marseillais vs le reste du monde 5.

Une information rapidement confirmée par le compte Instagram officiel de la chaine télévisée W9 qui a ensuite posté une photo de Wejdène sur le tournage de l’émission de télé-réalité, en effet la villa des Marseillais contre le reste du monde a accueilli la chanteuse française validée par Booba et Jul, “⚠️ Evénement : l’artiste @wejdene.bk sur le tournage des Marseillais vs Le Reste du Monde🔥 Bientôt sur #W9 🌠#cavatremblerpapa” peut-on lire en légende de la publication sur le réseau social sans connaitre plus de détail sur cette collaboration.