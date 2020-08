Diam’s plagiée par Aya Nakamura avec “Jolie Nana” ?

Le 17 juillet dernier Aya Nakamura a fait son retour en musique avec le single “Jolie Nana” dont le clip réalisé par Seb Tulard cumule déjà plus de 13,5 millions de vues sur YouTube, un titre qui a explosé le score dès sa sortie s’imposant rapidement comme un des gros hits de cet été et qui figure à la première place du classement des titres les plus écoutés en France mais certaines critiques se sont soulevées auprès du public pour une ressemblance avec un ancien tube de Diam’s.

En effet sur les réseaux sociaux plusieurs fans de la rappeuse ont constaté une similitude et une étrange coïncidence entre certaines des paroles du titre “Jolie Nana” d’Aya Nakamura et les textes du single “Jeune Demoiselle” de Diam’s paru en 2006 qui est extrait de son troisième album intitulé “Dans ma bulle”.

Aya Nakamura débute son single avec “Jolie nana recherche joli djo” alors que Diam’s rappait à l’époque “Jeune demoiselle recherche un mec mortel”, des autres mots mais qui représentent la même idée, ensuite la phrase “Tu peux déposer ton CV par mail” rappelle l’expression “Donc si t’as les critères babe laisse-moi ton e-mail”, une certaines ressemblance dans les paroles qui inspire une version 2020 de “Jeune Demoiselle”.

A-telle copié Diam’s, s’agit-il d’un hommage ou bien sans doute d’un simple hasard, dans tous les cas le dernier tube d’Aya Nakamura semble bien se diriger vers le même succès que le single de l’ancienne rappeuse il y a 14 ans, “Jolie Nana” même d’être certifié single d’Or en seulement 2 semaines d’exploitation et a permis à la chanteuse française de réaliser le meilleur démarrage de sa carrière tout en figurant dans le top 200 des artistes les plus streamés au monde sur Spotify.