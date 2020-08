Hatik rappelle qu’il avait un nom avant Validé, “J’ai jamais rien demandé à aucun grand pour réussir”

Il y a quelques jours Hatik a posté un long message sur son compte Twitter pour faire une mise au point sur sa carrière et son succès, le rappeur a connu une ascension fulgurante depuis le mois de mars dernier suite à la diffusion de la série consacrée à l’univers du rap français, “Validé” réalisée par Franck Gastambide qui lui a permis de se faire connaitre du grand public avec son interprétation du rôle d’Apash.

“Quelques faits : à 18 ans, j’lâchais des milliers d’euros du studio, du matos ou des featuring US que je rêvais de faire. Entre mes 18 et mes 26 ans, j’ai taffé, souvent 2-3 tafs en même temps, dès que je pouvais à côté des cours. J’ai jamais rien demandé à aucun grand pour réussir. AUCUN. J’faisais du son et j’avais un nom avant Validé, j’ferai du son et j’aurai un nom après Validé” a tout d’abord déclaré Hatik dans son message posté sur le réseau social.

“A 28 ans j’m’apprête à partir pour la première fois de ma vie en vacances. Bref, j’ai jamais eu besoin de personne pour croire en moi, ojd hmdl ça marche y’a beaucoup de mon derrière mais demain j’peux redescendre et y’aura plus personne, y’a que le taf qui permettra de rester. En attendant, personne mangera mon pain sauf si j’décide d’en donner et ÇA, ça se mérite. Bonne journée à vous, love” a-t-il ensuite ajouté.