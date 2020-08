Bigflo s’immisce dans le live de 6ix9ine pour une étonnante demande

Libre après la fin de son assignation à résidence dimanche, 6ix9ine a fait son retour dans les rues de la ville de New York le weekend dernier pour tourner son nouveau clip “Punani” publié dans la foulée sur sa chaîne YouTube, le sulfureux rappeur américain aux cheveux multicolores a également réactivé ses réseaux sociaux alors qu’il avait disparu d’Instagram au mois de juillet pour éviter d’être localisé et a réalisé un live auquel a participé Bigflo.

En effet 6ix9ine a profité de sa libération pour parler avec ses fans lors d’un live Instagram suivi par près de 500 000 internautes dont Bigflo, ce dernier n’a pas hésité à interagir avec Tekashi 69 en direct en se présentant comme un célèbre rappeur français, “I am a french famous rapper please follow me” a-t-il commenté pour lui demander de le suivre sur le réseau social.

“I am not french but c’est dommage ah c’est dommage” poursuit ensuite Bigflo en faisant référence à son morceau “Dommage” en duo avec Oli extrait de l’album “La Vraie Vie” paru en 2017 profitant donc de l’occasion pour se faire un peu de publicité d’une façon très originale alors qu’il vient de dévoiler le clip du morceau “Coup de Blues/Soleil” ce mercredi, un titre extrait du Mini-E.P « un été quand même ».