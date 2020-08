Lacrim, Rohff, Kaaris, Booba, Gims, La Fouine, les rappeurs rendent hommage aux victimes de Beyrouth

Ce mardi 4 août a été marqué par la violente explosion meurtrière au Liban dans la ville de Beyrouth, la capitale du pays, des nombreux rappeurs français tel que Lacrim, Rohff, Kaaris, Booba, ou encore Gims ont réagi à cet événement tragique pour rendre hommage aux victimes de ce drame en adressant des messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Cette double explosion meurtrière survenue sur le port de la ville a détruit une grande partie de Beyrouth faisant plus de 130 morts et plus de 5 000 blessés, des dizaines de personnes sont encore portés disparus et il y a également des milliers de sans-abris avec 300 000 personnes sans domicile.

La raison de l’explosion dont des nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux serait due à un incendie qui a éclaté dans un entrepôt du port de Beyrouth stockant une grosse quantité de nitrate d’ammonium, 2 750 tonnes sans mesures de précaution, la plupart des rappeurs français ont décidé d’adresser un message de soutien sur les réseaux au peuple libanais, Gims, Dadju, Lacrim, Maes, La Fouine, Rohff, Kaaris et Booba ont tous réagi, ce dernier a notamment relayé dans sa story Instagram une vidéo d’un Libanais qui a filmé sa mère en train de jouer « ce n’est qu’un au revoir », au piano dans son appartement dévasté par la double explosion.