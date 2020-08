Cristiano Ronaldo au PSG ? Les discussions s’intensifient en coulisses

Alors que Andrea Agnelli, l’actuel président de la Juventus de Turin a exprimé son énervé face aux rumeurs d’un départ de Cristiano Ronaldo pour rejoindre le Paris Saint Germain cet été, les discussions en coulisses semblent d’intensifier depuis quelques jours notamment suite à l’élimination de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions face à Lyon.

La semaine dernière, France-Football avait révélé que Cristiano Ronaldo aurait étudié la possibilité de quitter l’Italie pour signer au PSG l’hiver dernier car selon la Juventus n’est pas en mesure de lui donner satisfaction pour retrouver les sommets du football comme gagner la Champions League ou un nouveau Ballon D’Or, “Cristiano Ronaldo est un pilier de la Juventus. Ce n’est pas sur un seul match qu’il faut tirer des enseignements sur la totalité de la saison. Dans quelques semaines, nous repartirons de zéro, toujours avec de l’envie. Le choix final des joueurs ne dépend pas de moi, mais ils seront certainement toujours des joueurs de la Juventus” a réagi Andrea Agnelli après l’élimination en Ligue des Champions alors que Sarri a été viré et remplacé par Andrea Pirlo à la tête du club.

Mais cela ne semble pas avoir atténué les envies de départ de Cristiano Ronaldo, FootMercato a affirmé ce weekend qu’il a donné son accord à son agent Jorge Mendes pour sonder le PSG sur un possible transfert, l’agent de CR7 qui connait bien Leonardo avait notamment négocié la venue de Keylor Navas à Paris l’année dernière, le média sportif français annonce même que les discussions ont déjà débuté et qu’une rencontre entre Mendes et le directeur sportif du PSG serait programmé lors du Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne auquel le Portugais ne participera pas.