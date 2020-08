Kaaris présente l’album “2.7.0”, la réaction étonnante de Booba avec un surprenant message

Après son retour musical très réussi il y a quelques semaines avec tout d’abord le single “Goulag” dont le clip cumule plus de 13 millions de vues en un mois puis le titre “NRV” qui totalse plus de 5 millions de vues en une semaine sur YouTube, Kaaris vient enfin d’annoncer la sortie de son nouvel album solo, une annonce à laquelle a rapidement réagi Booba.

“Nouvel album « 2.7.0 » disponible le 4 septembre ✊🏾 #Cavabiensepasser 🩸🐺 #270 #restezbranchés” a annoncé Kaaris ce lundi sur son compte Instagram en postant le visuel de ce nouvel opus finalement intitulé “2.7.0” et non “Château Noir” comme l’ont présagé les premières rumeurs sur ce projet qui sera disponible dans les bacs et sur les plateformes de streaming à partir du vendredi 4 septembre 2020, comme Booba n’a pas raté l’occasion de commenter cette annonce du rappeur de Sevran.

Habitué a enchaîné les clashs sur les réseaux sociaux malgré l’annulation de leur combat dans l’octogone l’année dernière, Booba a réagi d’une manière étonnante cette fois ci dans les commentaires de la publication de Kaaris avec un surprenant compliment très inhabituel de sa part, “Grand Prince de la street chef de Sevran 🙌🏾” a-t-il déclaré sans doute référence au récent propos de Maes qui s’est proclamé meilleur rappeur de Sevran, un commentaire auquel le rappeur Sevranais n’a pas répondu alors que le nouvel album de B2O est également encore attendu pour cette année 2020.