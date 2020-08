Clash : ca chauffe salement entre Anelka et Mohamed Henni, le Youtubeur menacé

Un clash inattendu vient d’éclater entre Nicolas Anelka et Mohamed Henni suite à la diffusion d’un documentaire consacré à la carrière de l’ancien joueur de football sur Netflix le ton est rapidement monté entre les deux protagonistes suite aux propos du YouTubeur en réaction à ce reportage nommé “Anelka : L’Incompris”.

“C’est pas Nicolas Anelka l’incompris mais Nicolas Anelka l’incompétent. Il a mis 2 buts dans toute sa carrière, il a jamais fait rien gagner.” déclare Mohamed Henni dans une vidéo intitulée “Nicolas Anelka, la supercherie” avant d’ajouter “Tous les clubs dans lesquels il est passé, il les a fait couler. Nicolas Anelcoule, il fait couler tous les clubs dans lesquels il passe.”.

“Tu ouvres ta bouche gros p*** ! Je vais pas utiliser les réseaux, on verra quand on se croisera.” a ensuite réagi Nicolas Anelka en message privé sur le réseau social Instagram, Mohamed Henni a rapidement répondu avec une seconde vidéo dans laquelle il révèle avoir été insulté, “C’est plus Anelka, c’est Anelclaque, il veut me claquer. Il est agressif. Si Anelka était aussi agressif sur le terrain que en dehors du terrain, ça aurait été le meilleur joueur du monde. (…) Le jour où Nicolas Anelka et moi on va se croiser, il va me faire les ligaments croisés. Je te le dis Anelka, la violence ça résout rien.” commente-t-il.