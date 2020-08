Cristiano Ronaldo et Messi dans la même équipe ? CR7 proposé au FC Barcelone

Depuis l’élimination de la Juventus de Turin en huitième de finale de la Ligue des Champions face à l’Olympique Lyonnais (0-1,2-1), les rumeurs d’un départ Cristiano Ronaldo s’intensifient, un journaliste espagnol vient d’annoncer que Jorge Mendes, l’agent de CR7 aurait proposé les services de son joueur à plusieurs clubs dont le Paris Saint Germain et le FC Barcelone.

En effet l’annonce d’un journaliste espagnol sur les antennes de la BBC Radio 5, dans l’émission “Live Sport” a fait l’effet d’une bombe, la rumeur d’un transfert de Cristiano Ronaldo au PSG avait déjà été évoqué la semaine dernière pour former trio offensif de feu avec Neymar et Mbappé malgré un démenti du club Italien mais cette fois ci un possible transfert inattendu au Barca a également été annoncé.

Le journaliste sportif Guillem Balague a confié au micro de la BBC que le club Turinois souhaite se soulager du salaire mirobolant de Ronaldo, “La Juventus veut se débarrasser du salaire de Cristiano Ronaldo. Il a été offert à tout le monde, y compris le FC Barcelone (…) Il touchait 23 millions net par an au Real Madrid et je pense qu’il gagne l’équivalent à la Juventus. Qui va mettre autant d’argent ?” a-t-il commenté avant d’expliquer que “la raison pour laquelle Ronaldo a été cité au PSG, ce n’est pas tellement parce que le PSG pense à lui, mais plutôt parce que Jorge Mendes reçu comme consigne de lui trouver une nouvelle équipe”.

Même si l’hypothèse de réunir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi fait rêver, d’un point de vue financier cela est quasiment impossible, les finances du Barca étant dans le rouge avec la crise du Covid-19 et doit déjà verser un important salaire à la Pulga d’environ 70 millions d’euros, le club Catalan pourra pas s’offrir le luxe d’assumer en plus le salaire de CR7.