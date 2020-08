Aya Nakamura aurait violemment agressé Grace Mbizi, elle sort du silence

Après avoir marqué son récent retour en musique avec le tube “Jolie Nana” qui a pris la première place du Top Single en France et dont le clip totalise plus de 17 millions de vues sur YouTube en seulement trois semaines, Aya Nakamura s’est retrouvée au milieu d’une polémique il y a quelques jours.

En effet une influenceuse du nom de Grace Mbizi qui compte plus de 80 000 abonnés sur son compte Instagram vient d’accuser Aya Nakamura de l’avoir frappée dans une chicha, “Je suis bâtue hier à 4h avec @ayanakamura_officiel mon œil est enflé au chicha de jet set sur le champ Élysée je suis fâché” a-t-elle commenté en postant une vidéo d’elle sur le réseau social dans laquelle elle apparaît pour expliquer tout cette affaire.

Cette dernière révèle avoir eu une altercation avec Aya Nakamura dans une chicha située sur les Champs Élysées et nommée “Jet Set”, Grace Mbizi a également expliqué avoir porté plainte au commissariat de police contre le chanteuse, “j’ai été tabassée” a-t-elle confié, une histoire qui n’a pas vraiment convaincu et les internautes l’ont rapidement accusé d’avoir inventé un mensonge. Aya Nakamura a finalement réagi aux accusations de Grace Mbizi pour mettre fin à cette rumeur visiblement lancée pour faire le buzz, “Une femme, ça ne se bat pas. Ne mélangez plus jamais mon nom pour des histoires moins cher svp”, a-t-elle répondu pour clore cette histoire.