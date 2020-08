Jul, SCH, Naps, Soso Maness, Elams, Kofs réunis sur “Bande organisée”, un feat 100% Marseillais

Le projet 100% marseillais nommé “13’Organisé” mis en place par Jul est en approche et ça débute ce samedi 15 août avec le premier extrait de cette compilation phocéenne, le single s’intitule “Bande organisée” et va réunir SCH, Kofs, Soso Maness, Naps, Elams, Ghetto Phénomène et bien sur Jul.

La rumeur circulait sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, plusieurs rappeurs Marseillais avaient disparu des réseaux cette semaine confirmant l’hypothèse, toujours aussi productif, Jul vient enfin d’annoncer la préparation de ce projet très attendu.

En annonçant le premier extrait sur son compte Instagram avec la légende “13’organisé comme dans heat ! rdv le 15/08/2020”, Jul a également posté le premier visuel de cette compilation sur laquelle il apparaît avec les rappeurs Sch, Kofs, Soso Maness, Houari, Naps, Elams et Solda sur la pelouse du stade de l’Olympique de Marseille, le Vélodrome, a noter que IAM, la Fonky Family et l’Algérino devraient également figurer sur cet album.