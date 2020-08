Kaaris envoie tuerie sur tuerie, le clip du Freestyle 2.7.0 est bouillant

Le nouvel album de Kaaris s’annonce comme un des très gros projets rap français de l’année, après le succès des morceaux “Goulag” et “NRV” récemment dévoilés par le rappeur de Sevran qui ont fait un carton, il a encore enflammé les réseaux sociaux dans la nuit de ce jeudi à vendredi avec son nouveau freestyle.

En effet Kaaris tout d’abord dévoilé son nouveau titre “Freestyle 2.7.0” sur toutes les plateformes de streaming avant de mettre également en ligne sur sa chaîne YouTube le visuel de ce morceau et le rappeur Sevranais s’est encore retrouvé en Top Tweet en France à cette occasion, les internautes ont une nouvelle fois salué sa performance avec ce clip réalisé par Black Vision.

Avec ce freestyle produit par HoloMobb & Boumidjal, Kaaris réussit encore à faire monter un peu plus la pression en attendant la sortie de son nouvel album “2.7.0” prévue pour le 4 septembre prochain, un projet de 17 morceaux qui est désormais disponible en précommande et sur lequel devrait être présente en les featurings de Gims, Bosh, Dadju, Mac Tyer et 4Keus Gang.