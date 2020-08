Le Bayern Munich ridiculise le Barca 8-2, le résumé vidéo de tous les buts

Ce vendredi soir lors d’un match incroyable, le Bayern Munich a humilié le FC Barçelone en quart de finale de la Ligue des Champions en inscrivant 4 buts en première période par l’intermédiaire de Perisic, Gnabry et d’un doublé de Müller, un but conte son camp d’Alaba avait pourtant permis au Barca de garder un mince espoir en deuxième période.

Mais le Bayern Munich a poursuivi en seconde mi-temps sur sa lancée avec quatre nouveaux buts de Kimmich, Lewandowski et un doublé de Coutinho malgré une réduction du score de Suarez, cette lourde défaite est historique pour le FC Barcelone alors le club allemand va rencontrer le vainqueur de la rencontre entre Manchester City et l’Olympique Lyonnais.

Lors de ce match l’ogre bavarois a affiché sa puissance collective et son homme fort Robert Lewandowski a été impliqué dans 18 buts en Ligue des champions cette saison avec 14 réalisations et 4 passes décisives soit un total de 7 de plus que tout autre joueur dans cette compétition, le Bayern Munich est également devenu la première équipe de l’histoire de la Ligue des Champions à infliger 5 buts dans un match au FC Barcelone.

