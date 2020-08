Lyon écœure Manchester City 3-1, le résumé vidéo de tous les buts

Ce samedi soir lors d’un match fou, l’Olympique Lyonnais a écœuré le Manchester City de Guardiola en quart de finale de la Ligue des Champions en inscrivant 3 buts lors de cette rencontre par l’intermédiaire de Maxwell Cornet pour avec un doublé de Moussa Dembélé en deuxième période.

Lyon a créé l’exploit en éliminant Manchester City et affrontera le Bayern Munich en demi-finale, les lyonnais ont fait un énorme match et ont fait taire les critiques, pour la première fois de l’histoire, il y aura 2 clubs français en demi-finale de la Ligue des Champions, l’OL et le Paris Saint Germain.

Il y aura des duels 100% franco-allemande pour les demi-finales de Ligue des Champions, en 2010 lors de sa dernière demi-finale dans cette compétition l’Olympique Lyonnais avait déjà affronté le Bayern Munich, le club allemand avait éliminé l’OL avec deux victoires 1-0 et 3-0.

Maxwel Cornet a ouvert le score face à Manchester City.

"On s'est fait une promesse de tout donner. On est encore là, ça veut dire qu'on est une grande équipe" - Moussa Dembélé

