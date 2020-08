6ix9ine a rendu hommage un à Nipsey Hussle qui fait polémique

Après avoir été hospitalisé pour s’être blessé au poignet lors d’une chute accidentel à sa domicile en trébuchant sur son chien, 6ix9ine actuellement de passage dans la ville de Los Angeles a encore fait parler de lui sur les réseaux sociaux avec la dernière vidéo postée sur son compte Instagram.

6ix9ine a rendu hommage à Nipsey Hussle devant une fresque murale du défunt rappeur américain mort assassiné le 31 mars 2019 à Los Angeles lors d’une fusillade devant son magasin de vêtements The Marathon Clothing, au 3420 West Slauson Avenue dans le sud de la ville, le rappeur aux cheveux colorés s’est mis en scène lors de cette séquence.

6ix9ine s’est mis à genoux devant la fresque faisant le signe de la croix après avoir repris les paroles du morceau “Last Time That I Checc’d” de Nipsey Hussle en featuring avec YG, “Repose en Paix Nispey ! Je sais que tu me regardes de là-haut, je suis ici dans le quartier t’apportant mon respect 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 P.S Le magasin était fermé mais ils ont peint ça dans le même block” a-t-il ajouté en légende la publication, une vidéo qui a rapidement fait le buzz sur les réseaux et a fait susciter des nombreuses critiques des internautes à son encontre pour avoir été perçue comme un manque de respect envers Nipsey.