The Game ne comprend pas que 6ix9ine soit encore envie alors que Pop Smoke est mort

Depuis sa sortie de prison 6ix9ine ne cesse de se faire des ennemis, déjà sous la menace des représailles de membres de son ancien gang pour les avoir balancés lors de son procès afin d’obtenir une remise de peine, le rappeur américain compte également des nombreuses embrouilles avec les autres rappeurs comme The Game.

L’embrouille entre The Game et 6ix9ine ne date pas de hier, les deux artistes s’étaient déjà chauffés sur les réseaux sociaux en 2018 lorsque ce dernier s’était proclamé “le roi de New-York” et avait critiqué la ville de Los Angeles en se déclarant blood depuis longtemps, le rappeur de Los Angeles avait alors remis l’affiliation de Tekashi 69 au Nine Trey Gangsta Bloods, cette fois ci il s’est exprimé sur les réseaux pour faire part de son étonnement que Tekashi 69 soit toujours en vie depuis sa libération.

En effet The Game s’est récemment exprimé sur le réseau social Twitter pour s’étonner que 6ix9ine est encore vivant tout en déplorant le fait que d’un autre côté un rappeur comme Pop Smoke soit mort, “Pop Smoke est mort mais 69 est vivant” a-t-il commenté sur le réseau social avant d’en remettre une couche dans une story de son compte Instagram en critiquant les propos du rappeur aux cheveux colorés pour avoir mis en cause récemment l’absence d’un service de sécurité compétent pour se protéger de la part des rappeurs américains qui sont décédés lors des dernières mois aux Etats Unis.