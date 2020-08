Wejdene en feat avec Booba ? Cet échange enflamme la toile

Un rapprochement surprise entre le jeune chanteuse Wejdene et le rappeur français Booba vient d’enflammer la toile ce lundi, on vous explique tout.

En attendant de découvrir son nouveau single intitulé “Coco” qui devrait sortie sur les plateformes de streaming ce mercredi, Wejdene continue de faire un carton avec son tube “Anissa” dont le clip affiche désormais près de 50 millions de vues sur Youtube, son récent échange sur les réseaux avec Booba vient de faire le buzz sur la toile.

Encore inconnue du public en début d’année, Wejdene a réussi à se faire connaitre en quelques mois avec le hit “Anissa” qui véritablement lancé sa carrière, Booba qui a déjà validé la jeune chanteuse à plusieurs reprises sur son compte Instagram vient de poster une photo de lui sur le réseau social avec la légende “Les temps sont durs. Nous aussi. 🏴‍☠️ @dcntdofficial”.

Une publication qui a rapidement fait le buzz après le commentaire de Wejdene sur cette publication avec un emoji flamme ainsi qu’un emoji prière ce qui n’a pas échappé à Booba, ce dernier a réagi avec un simple drapeau noir en réponse au commentaire de la jeune chanteuse, un symbole qu’il utilise fréquemment pour les artistes avec qui le rappeur français exilé à Miami est proche.

Ce simple échange a interpellé les internautes qui ont rapidement remarqué les commentaires entre Wejdene et Booba avant qu’une rumeur d’un featuring entre les deux artistes se propage sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter, les fans se sont rapidement enflammés sur cette possible collaboration.

🚨Un feat entre Booba et Wejdene serait entrain de se faire, la fin du Duc ? pic.twitter.com/jUJr49inNL — ᴛʀɪsᴛᴀɴ (@Tristaaan____) August 17, 2020

Wejdene a également continué de teaser son nouveau single « Coco » avec la diffusion d’un extrait « J’ai remarqué que t’étais chelou, t’étais où depuis tout à l’heure ? Ne me fais pas les yeux doux, j’suis ta meuf ou ta soeur ? », entonne la chanteuse, avant de continuer : « Tu peux pas me quitter, je suis désolé Coco. Et la meuf que tu fréquentes, figures-toi que je la coco. ».

Rendez vous ce mercredi 19 août pour découvrir en écoute le dernier titre de Wejdene qui pourrait encore devenir un nouveau tube de l’été et ravir ses fans.