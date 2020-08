6ix9ine violemment insulté par des membres du gang des Bloods qui le provoquent en pleine rue

Après avoir passé quelques jours dans la ville de Los Angeles où il a notamment rendu hommage à Nipsey Hussle devant une fresque murale du défunt rappeur américain mort assassiné le 31 mars 2019 lors d’une fusillade devant son magasin de vêtements The Marathon Clothing et avoir distribué de l’argent aux SDF mexicains dans les rues de la cité des Anges, 6ix9ine est de retour dans sa ville de New York.

Alors qu’il s’est proclamé roi de New York à plusieurs reprises dans des vidéos sur les réseaux sociaux, 6ix9ine qui a retrouvé sa liberté au début du mois d’août ne semble pas encore pouvoir se promener tranquillement dans sa ville, toujours bien entouré de ses gardes du corps, le rappeur américain aux cheveux colorés a récemment été pris à partie par des membre du gang des Bloods.

En effet dans une vidéo postée sur les réseaux, 6ix9ine apparaît en train d’aller s’acheter un morceau de pizza lorsque il a été insulté par un groupe d’individus, “Nous crachons du feu ici, 6ix9ine, tu parles de salo*e, de n*ggas, regarde ce nigga, c’est une salo*e” commentent des membres des Bloods alors que le rappeur américain commande à manger, ils souhaitent ensuite que Tekashi 69 s’approche pour prendre une photo avec eux mais ce dernier quitte les lieux avec son service de sécurité sous les insultes et monte dans sa voiture.