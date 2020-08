Le Bayern Munich brise le rêve du PSG grâce à un but de l’ancien Parisien, Coman (Vidéo)

Ce dimanche soir avait lieu la finale de la ligue des champions 2020 entre le Bayern Munich et le Paris Saint Germain à Lisbonne, lors de cette rencontre le PSG a joué sa première finale de Champions Leagues après plusieurs échecs lors des dernières années au stade des huitièmes et des quarts de finale de la compétition.

Lors de la première période, le Paris-SG et le Bayern Munich se sont quittés sur un score de parité (0-0) mais à la demi-heure de jeu l’ancien Parisien, Kingsley Coman a ouvert la marque après un bon mouvement collectif sur la droite et un centre de Kimmich au second poteau le français a trompé Navas d’une tête piquée.