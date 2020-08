Rohff, Kaaris, Gims, Ninho, les rappeurs ont affiché leur soutien au PSG, les réactions !

Rohff, Kaaris, Gims, Ninho, les rappeurs français ont été nombreux a manifesté leur soutien au Paris Saint Germain ce dimanche soir avant et pendant la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich sur les réseaux sociaux, mais malheureusement le PSG n’a pas réussi à battre le club Allemand et perd sa première finale dans cette compétition.

En effet le Paris Saint Germain a concédé une défaite sur le plus petit des scores 1 buts à 0, c’est un ancien joueur formé au PSG qui a marqué pour le Bayern, Kingsley Coman a offert la victoire à Munich à la 59ème minute de jeu de la tête.

Né et à Paris et formé au Paris-SG, Kingsley Coman a brisé le rêve du PSG et permet au Bayern Munich d’obtenir un sixième titre dans cette Ligue des Champions, au début du match Rohff, Kaaris, Gims, Ninho, Mokobé, Mac Tyer, Guizmo, Dadju ou encore Joeystarr ont notamment affiché leur soutien à Paris avant le match avec des messages de soutien ou en s’affichant avec les couleurs du club Parisien puis de réagir à cette défaite comme vous pouvez le découvrir.