Marseille : les fans de l’OM fêtent la défaite du PSG dans les rues de la ville

Ce dimanche 23 août à Lisbonne, le PSG aurait pu devenir le second club Français a remporté la Ligue des Champions après l’Olympique de Marseille en 1993 mais les joueurs Parisiens n’ont pas été au niveau de cet événement, le Bayern Munich a remporté la compétition avec une courte victoire 1 but à 0.

Une défaite du Paris Saint Germain que les supporters de l’Olympique de Marseille ont célébré dans les rues de la ville, les Marseillais s’étaient mobilisés en masse dans la cité phocéenne pour suivre la rencontre et soutenir le Bayern Munich et ont exulté de joie après le but de Kingsley Coman formé au PSG.

Un événement que les Marseillais ont ensuite dignement fêté dans la rue avec des scènes de liesse après la défaite des Parisiens à croire que c’est l’OM qui a gagné.

🔵 Les Supporters Marseillais ! Après la défaite de Paris Saint Germain 😂 #VenteOM #TeamOM pic.twitter.com/bfPzltweIz — أولمبيك مرسيليا (@Olympicwonders1) August 23, 2020

Je suis pas pour le PSG loin de là mais sah les marseillais ils ont un club tellement nul qu’ils vivent à travers les défaites du PSG c’est très grave https://t.co/Yuwy2ZFgM4 — Nahil🇩🇿🇨🇴 (@Nahil_sama) August 23, 2020

L'Olympique de Marseille est le plus grand club français. #TeamOMpic.twitter.com/NbEZZnre9C — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent1393bis) August 23, 2020

Tout le Vieux-Port reprend comme un seul homme le « Aux Armes » #TeamOM pic.twitter.com/qziHChlAX9 — Steve Mandanda 🇫🇮✨ (@GabyOMandanda) August 23, 2020

🔵 les supporters Marseillais sur le Vieux port de Marseille ! 💙💚🇸🇦🇸🇦🇸🇦🙏🙏🙏 #VenteOM #TeamOM pic.twitter.com/q6aW0IVfrm — أولمبيك مرسيليا (@Olympicwonders1) August 23, 2020