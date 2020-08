Gims se moque de l’étonnante danse de Nabilla dans une vidéo hilarante

En attendant de découvrir son featuring inédit avec Kaaris sur le single “Premier Coeur” extrait de l’album “2.7.0”, son nouvel opus solo 100% Rap ainsi que le prochain projet avec son groupe la Sexion D’Assaut, Gims prend actuellement un peu de repos et partage sur son compte Instagram quelques images de ses vacances à Dubaï comme sa récente soirée avec Nabilla.

En effet de passage à Dubaï avec sa femme Demdem, Gims a rencontré Nabilla ce dimanche soir, ils ont passé une soirée ensemble dans un restaurant chic en compagnie du mari de la star de la télé-réalité, Thomas Vergara, cette dernière qui s’est installée aux Émirats Arabes Unis depuis peu avec sa famille s’est lancée dans une étonnante danse.

C’est à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint Germain que le rappeur de la Sexion D’Assaut et Nabilla ont été aperçus ensemble lors d’un dîner avant de se rendre en boîte de nuit, Meugui s’est amusé à filmer et à partager les images sur son compte Instagram de cette soirée avant de présenter la très surprenante danse de la jolie brune qui s’est visiblement bien éclatée malgré la défaite du PSG.

Après cette petite fête avec Nabilla, Gims s’est moqué gentiment de la star de la télé-réalité dans une story de son compte Instagram, il s’est affiché au bord d’une piscine en claquettes en train d’essayer de reprendre les pas de danse de la jeune femme avec le hastag #Nabilladance pour tenter de lancer un nouveau challenge sur le réseau social.