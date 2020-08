The Game met en garde 6ix9ine après son passage à Los Angeles

Depuis sa sortie de prison au mois d’avril dernier, 6ix9ine ne cesse de faire parler de lui, entre le succès de ses derniers morceaux (“Gooba”, “Trollz” et “Yaya”) qui cumulent tous des millions de vues sur YouTube et son comportement provocateur sur les réseaux sociaux, le rappeur américain aux cheveux colorés s’est encore récemment retrouvé au centre d’une polémique lors de son passage à Los Angeles qui a fait réagir The Game.

De retour à New York, où il a déjà été pris à partie par des membres du gang des Bloods dans les rues de la ville, 6ix9ine a suscité des réactions controversées lors de son hommage à Nipsey Hussle devant une fresque murale à Los Angeles du défunt rappeur américain, il s’est mis à genoux devant la fresque faisant le signe de la croix après avoir repris les paroles du morceau “Last Time That I Checc’d” de Nipsey Hussle en featuring avec YG.

“Repose en Paix Nispey ! Je sais que tu me regardes de là-haut, je suis ici dans le quartier t’apportant mon respect 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 P.S Le magasin était fermé mais ils ont peint ça dans le même block” avait-il ensuite déclaré en postant la vidéo sur son compte Instagram, une séquence qui a rapidement été perçue comme un manque de respect envers Nipsey, The Game a d’ailleurs menacé 6ix9ine sur le réseau social, “Irrespectueux… Continue à jouer” a-t-il commenté en postant également un émoji rat alors qu’il y a quelques jours ce dernier le rappeur Californien avait déjà exprimé son incompréhension sur le fait que Tekashi 69 soit toujours en vie.

Le rappeur américain Reason a également commenté la vidéo de l’hommage de 6ix9ine à Nipsey Hussle pour faire part de son mécontentement, “Cette vidéo est déjà sorti. Tu es resté là pendant 60 secondes et tu as été escorté par la police jusqu’à ta voiture. Troll tout ce que tu veux mais laisse notre légende en dehors de ça”, après quelques jours très agités à Los Angeles, Tekashi 69 est donc finalement rentré à New York.