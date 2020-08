Booba est le plus grand rappeur français d’après Maes ! (Vidéo)

Après avoir fêté la récente certification de son double disque de platine avec son album “Les Derniers Salopards”, Maes avait dévoilé au mois de juillet dernier sur les plateformes de streaming trois nouveaux titres “Menotté”, “Neb Nedal” et “Prioritaire” accompagné du clip de ce dernier single, le rappeur de Sevran poursuit toujours la promotion de ce nouvel opus et vient d’accorder une nouvelle interview dans laquelle il donne son avis sur Booba.

En effet à l’occasion de la sortie de son deuxième album, Maes a accordé un entretien au quotidien “La Libre Belgique”, une interview “Kietu” qui devait être initialement publiée peu de temps avant son concert en Belgique à La Madeleine dans la ville de Bruxelles mais l’événement a été reporté au mois d’octobre 2020 et la vidéo a été postée sur la chaine YouTube du média Belge, lors de cette rencontre, le rappeur a évoqué son enfance, la prison, sa relation avec Booba et la célébrité.

“C’est la famille, c’est un grand artiste. C’est le plus grand rappeur français en vrai. C’est celui qui a la plus longue carrière et la plus longue constance” a déclaré Maes concernant B2O avant de préciser qu’il aimerait avoir la même carrière que Booba mais sans les clashs et que leur collaboration sur le single “Madrina” a été un tournant dans sa carrière dans le rap.

Depuis 2018 et sa première collaboration avec B2O sur le morceau “Madrina” qui a été clippé (plus de 100 millions de vues sur YouTube) et certifié single de diamant, Maes a connu une succès musical fulgurant et a invité Booba sur son dernier album par en début d’année pour le titre “Blanche” également certifié single de diamant au mois de juin dernier.