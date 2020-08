Kylian Mbappé : “Voilà, c’est la fin. Je suis très triste de vous dire au revoir”

Dimanche dernier la saison du PSG s’est achevée avec une défaite en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, en fin de contrat au mois de juin, Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting avaient décidé de prolonger jusqu’à la fin de cette saison 2019/2020 pour terminer la compétition avec le club Parisien, les deux joueurs vont désormais quitté Paris et Kylian Mbappé vient de poster ce mercredi un message d’adieu.

En effet dans une story de son compte Instagram, l’attaquant français du Paris Saint Germain a publié un long message d’au revoir pour les deux joueurs, « Voilà, c’est la fin. Je suis très triste de vous dire au revoir et que votre aventure s’arrête mais aussi très fier d’avoir pu jouer avec vous. » a-t-il débuté.

« T’es une légende. Tu as marqué l’histoire du club. L’un des meilleurs que j’ai pu voir et avec qui j’ai joué. » a-t-il ensuite ajouté au sujet de Thiago Silva avant de rendre hommage à Choupo-Moting buteur en quart de finale de la Ligue des champions, « Tu as été un grand frère pour moi pendant 2 ans. Les gens ont mis du temps à réaliser quel joueur tu es. Mais t’es avant tout un super mec. ».