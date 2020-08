Messi quitte le Barça, la décision est irrévocable et il négocie avec Manchester City

Ce mardi soir entre 20h00 et 21h00 la recherche “Messi quitte le Barça” sur Google a connu une progression de +2300%, le mot “Messi” a même dépassé dans le moteur de recherche le mot “Covid”, qui est le mot le plus recherché depuis plusieurs mois sur le moteur de recherche, l’attaquant Argentin continue d’alimenter les rumeurs de la presse et l’annonce de son transfert vers Manchester City se précise.

Alors que selon le média Onda Cero, la décision de Léo Messi est définitive et irrévocable même en cas de démission de l’actuel président du Barça, Josep Maria Bartomeu, le sextuple vainqueur du Ballon D’Or ne portera vraisemblablement plus le maillot du FC Barcelone.

Le clan Messi s’organise dans les coulisses pour préparer son départ de la Catalogne vers son prochain, d’après selon les dernières informations de la RAC1, le père du joueur, Jorge Messi qui représente le joueur Argentin aurait déjà débuté les négociations avec Manchester City afin concrétiser la venue de son fils en Premier League, selon la radio catalane Léo exige uniquement que Pep Guardiola reste le manager du club Anglais alors que Josep Maria Bartomeu veut tenter de convaincre lors d’une rencontre son joueur de ne pas quitter l’Espagne, un dernier espoir qui semble voué à l’échec.

La Radio Catalunya a également confirmé que Messi serait déjà entré en contacte avec Guardiola afin d’organiser une rencontre à Manchester alors que ESPN a révélé que City a débuté les démarches pour établir un plan financer afin de réaliser le transfert du jouer qui touche 100 Millions d’euros bruts par an au Barca.