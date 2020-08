Wejdene n’a plus de temps à perdre et présente son 1er album “16”

Après l’énorme succès de son premier single “Anissa” puis il y a quelques jours du morceau”Coco”, Wejdene n’a plus de temps à perdre et présente son tout premier album intitulé “16” disponible le 25 septembre prochain.

Wejdene, est l’étoile montante de la Pop, son tube incontournable “Anissa” certifié single de platine avec plus de 30 millions de streams, cumule à ce jour plus 52 millions de vues sur Youtube, son nouveau single “Coco” compte aujourd’hui plus de 12 millions de vues en seulement 6 jours.

“16. Mon album sortira le 25 Septembre 😻👑💋🙏 Mon rêve se réalise enfin, J’ai tous juste 16ans et je boss 24h 7j pour vous satisfaire j’ai tous mis dans l’album ! Et vous n’avez encore rien vu 💋 Disponible déjà en Pré-Commande 📀 DÉPÊCHEZ VOUS ! ❤️” a annoncé Wejdene sur son compte Instagram en postant le visuel de son album.